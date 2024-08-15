تكتيك إيراني جديد لاستهداف مسؤولين صهاينة

كشفت شركة "غوغل"، أن مجموعة إلكترونية إيرانية تزعم أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وتدعى APT42، حاولت استهداف مسؤولين ودبلوماسيين صهاينة، وكذلك معاهد بحثية وحملات سياسية أمريكية، بما في ذلك حملات ترامب وبايدن.

وقالت غوغل في تقرير لها، إن تكتيك المجموعة الإيرانية كان بسيطًا لكنه كان فعالًا في ذات الوقت، حيث أرسلوا رسائل بريد إلكتروني نيابة عن صحفيين يطلبون الرد على الغارات الجوية الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.

كما تظاهر القراصنة بأنهم باحثون من معهد بروكينغز ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط في محاولة لاختراق حسابات دبلوماسيين وأكاديميين ومنظمات غير حكومية وهيئات سياسية صهيونية.

وأوضحت الشركة، أن المجموعة الإيرانية، استخدمت حسابات بريد إلكتروني متنوعة ولم تحتوي رسائلهم على محتوى ضار مباشر، بل كانت تحاكي طلبات حقيقية من مؤسسات معروفة.

وبحسب التقرير، كانت الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني هما الهدفان الرئيسيان للوحدة السيبرانية الإيرانية APT42، حيث حاولت المجموعة اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لعشرة أشخاص مرتبطين بحملات ترامب وبايدن، بما في ذلك مسؤولين حكوميين أمريكيين سابقين وحاليين.