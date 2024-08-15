أوشيش يلتزم بإرساء دولة مؤسسات متينة

أكد مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، يوسف أوشيش، مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان أولوية برنامجه الانتخابي تتمثل في إرساء "أسس دولة متينة وتعزيز الثقة بين المواطنين ودولتهم".

وأوضح أوشيش خلال نشاط جواري بالعاصمة في إطار اليوم الاول من الحملة الانتخابية، أن الهدف الذي يسعى الى تحقيقه من خلال ترشحه لموعد 7 سبتمبر يتمثل في "إرساء أسس دولة قوية وتعزيز الثقة بين الجزائريين ومؤسسات دولتهم".

وأضاف أنه في حالة انتخابه رئيسا للبلاد، سيعمل على "إعادة الاعتبار للطبقات الوسطى وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين"، ملتزما بـ"مراجعة الحد الأدنى للأجور".

كما اغتنم أوشيش نشاطه بالأحياء الشعبية بالعاصمة لتبادل أطراف الحديث مع عدد من المواطنين والشباب لشرح برنامجه الانتخابي الذي اختار له شعار "رؤية للغد".