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مجتمع

الأمن يوجه نداء للجمهور

15 أوت 2024 ()
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وجهت مصالح أمن ولاية الجلفة نداءً إلى الجمهور للتعرف على شخص مشتبه به متورط في قضايا نصب واحتيال. يأتي هذا النداء بناءً على نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، واستجابةً لطلب النيابة العامة لدى محكمة الجلفة.

الشخص المشتبه به الذي يظهر في الصورة يدعى (ن.ا)، حيث يشتبه في تورطه في عدة جرائم تتعلق بالنصب والاحتيال، وكذلك استغلال لقب متصل بمهنة منظمة قانونًا.

في هذا الصدد، دعت مصالح أمن ولاية الجلفة، كل شخص يكون قد وقع ضحية للشخص المذكور، سواء تعامل معه شخصيا أو له معلومات بصفته شاهدا ، التوجه إلى مكتب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أو الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، لسماعه كضحية أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

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