13 وفاة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، أن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغت 4055 تدخلا بمعدل تدخل واحد كل 21 دقيقة، تم تسجيل خلالها عدة وفيات وأكثر من 280 جريحا في حوادث متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد توفي 13 شخصا، في حوادث مرور وغرق وانفجار لغاز البوتان.

فبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل، 217 تدخلا، سجل خلالها 280 جريحا و9 وفيات.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين في حادث انفجار قارورة غاز البوتان متبوع بحريق ببلدية جسر قسنطينة بولاية الجزائر.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فسجلت مصالح الحماية، 1025 تدخلا، تم من خلالها إنقاذ 779 شخصا فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.