"حزب الله" يكشف عن "عماد 4" (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان "جبالنا خزائننا".

ويظهر مقطع الفيديو الأنفاق العملاقة وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات والدراجات النارية.

وتظهر فيه رحلة عبر أحد الأنفاق، لتكشف عن متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو يمكنك رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة.

حزب الله ينشر مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Qh4bK2J8hP — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 16, 2024

وحسب محللين فإن رسالة "حزب الله" من كشف "عماد 4" هي:

إظهار ليس فقط جزء يسير من القدرات الصاروخية للمقاومة، بل في تبيين مستوى "السرية الممتازة جدا" التي تحيط بمكان تموضع هذه القدرات.

والمنشأة الموجودة في "عمق الأرض ليست فقط بعيدة عن القدرات الاستعلامية المعادية، بل أيضا توفر الحماية اللازمة والكافية حيال الاستهدافات.

كما أن سرية المكان "وحصانته يتيحان تحييد هذه القدرات عن أية ضربات استباقية صهيونية" ويضمنان توفر استخدامها المؤكد في أي استحقاق عملياتي للمقاومة ابتداء وردا".

رسالة الفيلم، بهذا المعنى، هي أن مراهنة العدو على "ضربة استباقية للمقاومة ستكون فاشلة"، وسيكون لدى المقاومة دائما كامل القدرة للرد القاسي والمدمر، هي قدرة "الضربة الثانية" كما تُسمى في العلوم الاستراتيجية.

ويُظهر الفيلم أن المنشأة "مرقمة بالرقم 4"، مما يشير بأنه واحدة من سلسلة منشآت ليس معلوما عددها الحقيقي. وربما تكشف المقاومة لاحقا عن حلقات أخرى من هذه السلسلة".

يظهر الفيلم "مدى الراحة العملياتية التي يعمل فيها مقاتلي الحزب تحت الأرض في المنشأة التي هي بحجم مدينة، وليس معلوماً أين تبدأ وأين تنتهي وبماذا تتصل".