الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة الأنباء الفلسطينية أن مسعفين انتشلوا جثامين 5 شهداء، إلى جانب مصابين، إثر قصف الاحتلال الصهيوني شقة سكنية في منطقة الدرج، وسط مدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة شنتها مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني على فلسطينيين قرب مدخل قرية الزوايدة، وسط القطاع.

وتزامنا مع ذلك، انتشل مسعفون شهيدين آخرين عقب تعرض أحدهما إلى إطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" شرق مخيم النصيرات، وسط القطاع، وآخر إثر قصف الاحتلال الصهيوني منزلا شمالي المخيم.

في غضون ذلك، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في منطقة مفترق الشهداء النار صوب منازل المواطنين في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، بينما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وفي نفس السياق، قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية منزلا بمخيم البريج، وسط قطاع غزة، وشنت غارتين شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وأطلقت قنابل

إنارة في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مبان سكنية في بلدة القرارة، شمال شرق قطاع غزة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ الـ7 أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد 40005 فلسطينيين وإصابة 92401

آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم