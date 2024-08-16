تفاصيل جديدة عن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية

كشف عبد السلام هنية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة "حماس" الراحل الشهيد إسماعيل هنية معلومات جديدة عن اغتياله في طهران.

وفي تصريحات لقناة "العربية"، أمس، أكد عبد السلام أن والده تعرض لقصف صاروخي عبر هاتفه المحمول، مضيفا: "لقد كان صاروخا موجها تتبع هاتفه المحمول الذي وضعه ليلا في غرفته بالقرب من رأسه الذي أصيب بشكل مباشر".

ونفى عبد السلام مزاعم سابقة نشرتها بعض وسائل الإعلام بوجود قنبلة مزروعة، موضحا: "كان هناك حراس شخصيون ومستشارون آخرون جالسين في غرفة على بعد أمتار قليلة من غرفته، لذلك فمن الواضح أنه لو كانت هناك عبوة ناسفة لتم تفجير المكان بأكمله".

وشدد نجل هنية على أن الهاتف جعل زعيم "حماس" هدفا سهلا، مضيفا: "كان والدي يحضر حفلا رسميا وكان يحمل هاتفه المحمول، لذلك لم تكن العملية معقدة للغاية".

وكشف أن الراحل كان يتصل من هاتفه باستمرار في ذلك اليوم، قائلا: "حتى أنه استعمله عند الساعة 10:15 مساء، الليلة التي استشهد فيها".

يذكر أن الشهيد إسماعيل هنية اغتيل إلى جانب حارسه الشخصي في 31 جويلية الماضي، بعد وقت قصير من حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.