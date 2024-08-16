هذه هي الحالة العامة للحرائق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، إلى غاية الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تم تسجيل حريق في ولاية تبسة، على مستوى أدغال وأحراش بالمكان المسمى جبل مزوزية ببلدية مرسط، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، الأكثر تضررا من الحرائق هذا العام، فقد اندلع حريق أدغال وأحراش بقرية آيت يعلى منصور ببلدية المعاتقة، وتم إخماده نهائيا.

كما اندلع بولاية تيبازة، حريق أدغال وأحراش بمركز الراحة العائلي ببلدية عين تاقوريت، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، فقد اندلع في ولاية بشار، حريق نخيل بمنطقة واد بربي ببلدية تاغيت، وتم إخماده نهائيا.

وفي ولاية المسيلة كذلك، اندلع حريق نخيل بوسط المدينة ببلدية برهوم، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

هذا وتسخر المديرية العامة للحماية المدنية، عناصر بشرية وموارد هامة لإطفاء الحرائق، مع استمرارية تفعيل المخطط الاستباقي لرصد الحرائق ومتابعتها، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة طيلة موسم الصيف.