دولة أخرى تسجّل إصابة بفيروس جدري القردة

أعلن مسؤولون صحيون في باكستان، اليوم الجمعة عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة القاتل هذه السنة، بعدما صنفته منظمة الصحة العالمية طارئة صحية دولية بسبب انتشاره.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الباكستانية، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، بأنّ "الشخص المصاب جاء من دولة خليجية".

ويبلغ المصاب الباكستاني 34 عاماً ويتلقى العلاج في إقليم خيبر باختونخوا، حسبما أفاد مدير الصحة العامة في الإقليم إرشاد روغاني.

وقال "هذه الإصابة... هي أول حالة مؤكدة لدينا هذه السنة"، مضيفا "لإجراء التسلسل الجيني للسلالة، أرسلنا عيّنات إلى إسلام آباد".

وكانت وزارة الصحة العامة في السويد أفادت أمس الخميس بأنّها سجّلت حالة إصابة بالسلالة 1 وهي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخيصها خارج القارة الإفريقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.