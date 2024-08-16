صدام جزائري – مغربي في الرويبة

تحتضن الجزائر في الفترة ما بين 24 و30 أوت الجاري، دورة شمال إفريقيا لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية بمشاركة فرق أولمبيك أقبو ممثلا للجزائر والجيش الملكي من المغرب وفريق توت غنخ أمون من مصر وأخيرا ممثل تونس، الجمعية الرياضية النسائية بسوسة.

ويتأهل الفريق الفائز بهذه البطولة التصفوية إلى الدورة النهائية التي ستحتضنها مصر شهر أكتوبر المقبل إلى جانب الفرق الفائزة بالدورات الخاصة بالمناطق الإفريقية الخمسة الأخرى للمنافسة على لقب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية في نسختها الرابعة.

وتوج فريق ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي بالنسخة الأولى التي احتضنتها مصر في 2021 قبل أن يخسر النسخة الثانية التي جرت بالمغرب سنة 2022 أمام الجيش الملكي (0-4) ليعود ويتوج بالنسخة الثالثة التي جرت الدورة النهائية منها في دولة كوت ديفوار على حساب نادي الدار البيضاء المغربي.

ويستهل ممثل الجزائر وحامل ثلاثية الموسم الماضي، أولمبيك أقبو، الدورة الرباعية بمواجهة قوية وصدام مباشر مع أقوى منافسيه والمرشح الأبرز، فريق الجيش الملكي يوم 24 أوت المقبل بملعب سالم مبروكي بالرويبة (الساعة 17:00)، قبل أن يواجه ممثل مصر، فريق توت عنخ أمون يوم 27 أوت على ملعب سالم مبروكي بالرويبة قبل أن يتنقل إلى ملعب الشهيد مصطفى تشاكر لخوض المباراة الثالثة والأخيرة أمام الجمعية الرياضية النسائية بسوسة يوم 30 أوت الجاري.

وسهر الاتحاد الجزائري لكرة القدم على تقديم كل الدعم اللازم لممثل الجزائر من أجل تحقيق تأشيرة التأهل إلى الدورة النهائية وتشريف كرة القدم النسوية.

.