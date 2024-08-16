أولمبيك أقبو يستقبل في 1 نوفمبر

تقدم فريق أولمبيك أقبو، الصاعد الجديد لبطولة المحترف الأول بطلب توطين مبارياته خلال الموسم الكروي 2024/2025 بملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو.

وتعذر على بطل مجموعة وسط – شرق للموسم الماضي البقاء بملعب المسمى 1 نوفمبر بأقبو لعدم استيفاء الشروط ومنها سعة الملعب (أقل من الحد الأدنى في بطولة المحترف الأول وهو 8 آلاف متفرج) وأيضا استحالة ضمان النقل التلفزي وهو ما يحرم الفريق من عوائد مالية كبيرة.

وكان ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، الخيار الأول لإدارة أقبو لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب اعتراض إدارة وجماهير الفريق الأكثر شعبية في مدينة الحماديين، فريق مولودية بجاية.

بالمقابل يمنح انتقال شبيبة القبائل إلى ملعبها الجديد حسين آيت أحمد خيارا مناسبا للأولمبي من أجل توطين مبارياته في ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو في انتظار الاستقرار بملعبه الجديد بأقبو عند انتهاء الأشغال.

شعيب كحول