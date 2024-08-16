حساني: أنا مرشح الشعب

قال المترشح لرئاسيات السابع من سبتمبر المقبل، عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، إنه "مرشح الشعب الجزائري والدولة الجزائرية هي لكل أبناء الوطن."

ودعا حساني، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بقصر الثقافة محمد الشبوكي بولاية تبسة، اليوم الجمعة، المواطنين إلى التوجه إلى مكاتب الاقتراع خدمة للبلاد وصالحها، مطالبا بـ "الكف عن الممارسات التي تعادي الوطن وتدعوا للتفرقة بين أفراد الوطن الواحد".

وأضاف حساني أن مشروعه السياسي الذي يحمل شعار "فرصة"، هو بمثابة فرصة لكل الجزائريين والجزائريات، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي، يرتكز على استغلال الخيرات الطبيعية التي تزخر بها البلاد.

وقال حساني: "اخترنا الانطلاق من تبسة لثلاثة اعتبارات وهي البعد والعمق التاريخي للولاية، البعد الثوري والمقاومة الشعبية ورموز الصمود ومحاربة الاستعمار، بالإضافة إلى مساهمة الشيخ محفوظ نحناح في حلحلة الأزمات في تبسة وكل ما يحتاجه الوطن".