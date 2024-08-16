انقطاع التزويد بالماء بإحدى بلديات العاصمة

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، اليوم الجمعة، عن تسجيل تأخير في التزويد بالماء الشروب بأحياء بلدية بئرتوتة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها "الرسمية"، أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة تعكر مياه الآبار رقم 1 ورقم 2 مكرر المتواجدين ببلدية بئرتوتة ما أدى إلى توقيفهما قصد القيام بأشغال تشخيص وصيانة.

وأضاف البيان، أن هذه الأشغال سيترتب عنها تأخير في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى مناطق ببلدية بئرتوتة وهي، بابا علي دوار وبابا علي بئرتوتة وتعلم شركة "ســيال" زبائنها القاطنين بالأحياء المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد إنهاء الأشغال و تحسن جودة مياه الآبار رقم 1 و 2 مكرر.