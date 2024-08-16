حجز كمية معتبرة من المهلوسات بميناء وهران

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة SRLCO وهران، خلال هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تتكون من 03 أشخاص، تنشط في ترويج المؤثرات العقلية.

وجاء في بيان المديرية العامة للأمن الوطني، "تواصل الوحدات العملياتية المتخصصة للأمن الوطني جهودها في التصدي لكافة أشكال الجرائم، حيث تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة SRLCO وهران، خلال هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، تتكون من 03 أشخاص، تنشط في ترويج المؤثرات العقلية".

وأوضح ذات المصدر، "الأبحاث العملياتية ويقظة محققي المصلحة، أفضى إلى إحباط مخطط إجرامي لتمرير كميات معتبرة من المؤثرات العقلية بولاية وهران، حيث تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وهو مغترب بأوروبا، وتوقيفه على متن سيارته السياحية التي ضبط بداخلها على 251623 قرص مهلوس من نوع إكستازي، كانت مخبأة بإحكام بداخل أقسام مغلقة من المركبة".

والتحقيق الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، -وفق البيان- أسفر أيضا عن تحديد هوية عنصرين آخرين من عناصر الشبكة وتوقيفهما، واللذان ينحدران من ولاية وهران".

وتم تقديم المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران، يضيف ذات البيان.