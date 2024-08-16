ڨالمة: حجز أزيد من 1100 قرص مهلوس

حجزت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي الزناتي غربي ڨالمة، ما لا يقل عن 1160 قرصا مهلوسا وأوقفت شابا يبلغ 29 سنة يقطن بالبلدة نفسها.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية ڨالمة، فقد تمت العملية خلال دوريات عمل بقطاع الاختصاص، أين تم توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن مركبة سياحية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيه تم ضبط وحجز 1163 كبسولة من المؤثرات العقلية، قطعة من المخدرات من نوع الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الاتجار والترويج.

وقد تم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة الشرطية، أين كون ضده ملف قضائي عن أفعال "حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع، وحيازة بضاعة أجنبية محظورة وحساسة تتمثل في (أقراص مهلوسة) عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل، وحيازة المخدرات (الكيف المعالج) من أجل الاستهلاك الشخصي".

وقدم المشتبه فيه أمام محكمة وادي الزناتي، حيث أصدرت في حقه أمر إيداع.