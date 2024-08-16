ترامب "يفكر" في توسيع مساحة الكيان

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفكيره مراراً في دعم توسيع رقعة الكيان الصهيوني، مؤكداً أنه يرى مساحته صغيرة.

وقال ترامب، في تصريح نشرته القناة الـ12 العبرية، إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".

وفي وقت لاحق اليوم، انتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.. تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر".