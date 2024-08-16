فرنسا تعلن "حالة اليقظة القصوى"

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، حالة اليقظة القصوى، بعد عودة ظهور مرض جدري القردة في العالم.

واتخذت السلطات الصحية الفرنسية قرار إعلان "حالة اليقظة القصوى" في مواجهة "جدري القردة"، المعروف أيضًا باسم mpox، حسبما أعلن رئيس الحكومة الفرنسية المستقيل، غابرييل أتال، في نهاية اجتماع "تحديث الوضع" مع وزيرة الصحة المستقيلة كاثرين فوترين والوزير المفوض المستقيل فريديريك فاليتو.

ودفع ظهور الجدري من جديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يؤثر أيضًا على بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا يوم الأربعاء.

وأعلنت السويد، الخميس، أنها سجلت حالة إصابة بالنوع الفرعي clade 1b، وهي نفس السلالة الجديدة التي ظهرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر 2023. وهذه الحالة الأولى في أوروبا لا تترك مجالا للشك، وفقا للمتخصصين، حول اكتشاف قادم للمرض في فرنسا.