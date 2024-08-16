تحطم طائرة في البحر المتوسط (فيديو)

تحطمت طائرة من طراز "Fouga Magister"، كانت تحلق فوق البحر المتوسط وسقطت في عرض البحر قبالة إقليم "فار"، جنوب شرقي فرنسا.

وكانت الطائرة، وهى مدنية صغيرة ذات مقعدين يعود طرازها إلى عام 1950، قد سقطت في عرض البحر خلال عرض جوى تم تنظيمه قبالة ساحل "لافاندو" في إقليم "فار"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال "بروفانس" (جنوب البلاد).

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجال الإنقاذ الذين انتشروا في البحر، عثروا على الطيار الذي كان بداخل الطائرة عند سقوطها ميتا.

ووقع الحادث بعد ثلاثة أيام من حادث آخر لاصطدام طائرتين عسكريتين من طراز "رافال" في منطقة "ميرت-إي-موزيل" في شمال شرقي فرنسا، فقد تمكن قائد طائرة من القفز من طائرته، وتم العثور عليه سليما، بينما لقي قائد الطائرة الأخرى وملازم مصرعهما إثر الحادث.