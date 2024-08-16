استقبال أسطوري للبطلة الأولمبية خليف بتيارت

حظيت، مساء اليوم، البطلة الأولمبية إيمان خليف باستقبال رسمي وشعبي أسطوري، بتيارت. وبمبنى الولاية، في أول محطة أين كان في استقبالها السلطات المحلية المدنية والأمنية، كرمت من قبل الوالي علي بوقرة، فيما غاب البطل جمال سجاتي بسبب التزامات تتعلق بالتحضير لدورة الماسي ببروكسل المنتظر منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسب الأصداء المسجلة في حفل الاستقبال.

وخصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية تيارت، حافلة مكشوفة تابعة لها جابت على متنها البطلة الشوارع الرئيسة لمدينة تيارت، أين كان في استقبالها الحشود من المواطنين بساحة الشهداء التي أسدلت الستار عن الجدارية الخاصة بها التي رسمها الفنان مكي دفاس، وسط تنشيط موسيقي للفرق الفلكلورية المشاركة في هذا الحفل الكبير.

وعبرت إيمان خليف سعادتها بالاستقبال الرسمي والشعبي المخصص لها من قبل سكان ولاية مسقط رأسها، أما مدربها محمد شعوة فقد تحاشى الخوض في قضية الدعوى القضائية المرفوعة بفرنسا مؤكدا أن المناسبة هي للفرحة بالعودة إلى الديار والاستمتاع بهذا الاستقبال الشعبي والرسمي مؤكدا "لن نتخلى عن حقوقنا".