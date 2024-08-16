أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، اليوم الجمعة بولاية عين الدفلى، أن المترشح الحر، عبد المجيد تبون، هو خيار حزبه لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل من أجل استكمال الإنجازات المحققة، مبرزا ضرورة الحفاظ على الاستقرار الوطني ومسيرة الإصلاحات.

وأوضح بوطبيق خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "الأمير عبد القادر" بعين الدفلى, في اطار الحملة الانتخابية أن "المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، هو "خيارنا في هذه المرحلة وفاء للإنجازات ومن واجبنا كشعب أن نحافظ على الاستقرار الوطني وكذلك على مسيرة الإصلاحات والتنمية بصدق".

وأضاف رئيس حزب جبهة المستقبل أن العهدة الرئاسية الأولى للسيد عبد المجيد تبون "تعتبر عهدة الاستقرار والإنجازات" مشددا على أن الوطن يحتاج إلى الجميع في هذه الآونة لحماية هذه المكتسبات".

وركز ذات المتحدث على مختلف الإصلاحات التي باشرها عبد المجيد تبون خلال عهدته الأولى في مختلف المجالات، على غرار فتح المجال السياسي للمرأة والشباب والاعتماد على اقتصاد "منتج".

وأشار إلى أن عبد المجيد تبون يريد "بعث دولة وطنية، معاصرة، و قوية و منتصرة ومؤسسات شامخة".

كما ابرز الحضور المتميز للجزائر على الساحة الدولية و "دفاعها عن القضايا العادلة بكل ضمير إنساني ووفاء لتضحيات الشهداء".