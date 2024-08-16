"الجزائر لديها كل الإمكانيات لتحقيق أمنها الغذائي"

أكد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، يوسف أوشيس، اليوم الجمعة من ولاية تيبازة، أن الجزائر تحوز على كل الإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي.

وخلال نشاط جواري بوسط مدينة تيبازة، في إطار الحملة الانتخابية، أوضح أوشيس أنه ب"النظر إلى المقومات الطبيعية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا، باستطاعتنا تحقيق الأمن الغذائي"، الذي يعد من بين "أهم العوامل التي تعتمد عليها البلدان لضمان الاستقرار و التنمية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن برنامجه الانتخابي يقترح "مجموعة من الحلول" لتجسيد هذا المسعى، ملتزما ب"إنشاء أقطاب زراعية في كل مناطق البلاد". كما تعهد أوشيش ب"مرافقة ودعم الفلاحين لضمان وفرة المنتوج، ومحاربة المضاربة وبالتالي ضمان استقرار الأسعار"، خدمة للمواطن.

وذكر في نفس الإطار بأن "أولوية" برنامجه الانتخابي يتمثل في "إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى، وبالتالي صون كرامة المواطنين ذوي الدخل الضعيف".

وفي سياق ذي صلة، دعا المترشح أوشيش الشباب الجزائري إلى "التجند" لهذا الموعد الانتخابي الهام باعتباره "الحلقة الأبرز في مشروع التغيير" الذي يعد بتجسيده في حال كسبه ثقة الشعب.