أمطار غزيرة تجتاح 20 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة، على العديد من الولايات في شرق وجنوب البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 20 و40 ملم محليا، تجتاح ولايات: عين قزام، تمنراست، جانت، أدرار، اليزي، بالإضافة إلى عين صالح، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.

وفي تنبيه لذات المصالح، فإن ولايات: سوق أهراس، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف وخنشلة، ستعرف أمطارا غزيرة تتراوح بين 15 و20 ملم محليا، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية الثالثة من فجر يوم غد الأحد.