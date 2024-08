Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses aujourd'hui dans plusieurs wilayas du nord et le sud du pays.

le bulletin précise que des précipitations entre 15 et 20mm concerneront à partir de 12h à 00h, les wilayas de Souk Ahras, In Guezzam,Bejaia, Bordj Bou Arréridj, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Djanet, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, El Tarf et Adrar.