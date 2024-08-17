هذا ما سببته التقلبات الجوية في ولايات الجنوب

تم إنقاذ ليلة الجمعة إلى السبت، شخصين كانا محصورين بمجرى وادي تمنراست كانا على متن سيارة جرفها الوادي بعد ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار المتساقطة أمس الجمعة.

ووفق بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فإن الوحدة الرئيسية لتمنراست فرقة التدخل والتعرف في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين تدخلت ليلة أمس على الساعة 23و04د من أجل عملية إنقاذ لشخصين محصورين بمجرى وادي تمنراست كانا على متن سيارة جرفها الوادي بعد ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار المتساقطة.

حيث تمكنت ذات المصالح، من إنقاذ الشخصين بتسخير تقنيات فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة والاستعانة برافعة تابعة للخواص، الضحيتان في حالة جيدة تم تحويلهما إلى مستشفى تمنراست.

كما تم تسخير –حسب بيان الحماية- كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح عملية الإنقاذ التي أشرف على سيرها الأمين العام للولاية رفقة مدير الحماية المدنية ومدير الأشغال العمومية

ومن جهة أخرى، كشفت المصالح ذاتها عن الحالة العامة على إثر التقلبات الجوية بذات الولاية وحصيلة تدخلات وحداتنا العملية إلى غاية الساعة .

حيت تم امتصاص مياه الأمطار، في عملية تعرف واستطلاع ومعاينة لوادي تمنراست وسط المدينة، تم إخراج سيارة جرفها وادي إيزرزي.

- ارتفاع منسوب مياه وادي تامنغست

- ارتفاع منسوب مياه وادي إيزرزي

- ارتفاع منسوب مياه الأمطار مع عملية امتصاص بالطرق الرئيسية وعلى مستوى الأحياء و المجمعات السكنية، والعملية لاتزال متواصلة لحد الساعة.

وفي ولايتي إليزي وجانت، تسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتساقطة، في غلق الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين ولايتي إليزي وجانت، بالضبط بوادي تين هيوان على بعد حوالي 17 كم من بلدية برج الحواس.

وتسببت الأمطار أيضا في غلق الطريق الوطني رقم 55 في شطره الرابط بين ولايتي جانت وتمنراست، بالضبط بوادي تبكات على بعد حوالي 15 كم من بلدية برج الحواس.

فيما تسببت في انهيار جزئي لجدران 04 منازل مبنية بالحجارة، بقرية ايميهرو تانجديث بلدية إليزي

كما تدخلت اليوم على الساعة 00سا 30 د الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمطار الشيخ أمود بالمختار على إثر وصول السيول إلى مدرج الهبوط الرئيسي ومدخل المحطة الجوية وحظيرة السيارات.

كما تسببت تساقط الأمطار وزيادة منسوب المياه في وادي جانت، تم امتصاص المياه من داخل (08) منازل بحي 50 مسكن بإفري بلدية جانت، وتم أيضا امتصاص المياه من الشارع المحاذي للمساكن باستعمال المضخات العائمة