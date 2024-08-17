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برنامج اليوم الثالث من الحملة الانتخابية

17 أوت 2024 ()
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يواصل المترشحون لرئاسيات 7 سبتمبر وممثليهم، اليوم السبت، حملتهم الانتخابية، لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابي.

ويتمثل برنامج اليوم الثالث في ما يلي:

 - تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش، بدار الثقافة محمد بوضياف ببرج بوعريرج (00 : 10)، ثم نشاط جواري ببوسعادة (00: 17).

- عمل جواري لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، صباحا بسكيكدة ثم تجمع شعبي مساء بجيجل.

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة متعددة الرياضات ببرج بوعريرج (00 :09)، وتجمع ثاني بدار الثقافة "مبارك الميلي" بولاية ميلة (00 :17).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية أم البواقي بالقاعة متعددة الرياضات (00: 09).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بدار الثقافة "محمد العيد أل خليفة" بولاية باتنة (30 :09).

- تجمعان شعبيان لجبهة المستقبل، الأول ببرج بوعريرج (00 :10) والثاني بولاية سطيف بدار الثقافة "هواري بومدين" (30 : 16).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بدار الثقافة "ولد عبد الرحمان كاكي" بمستغانم (30 : 10)

- تجمع شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بالمركز الثقافي "ابن باديس" بولاية قسنطينة (10سا).

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