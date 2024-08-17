حماس: بايدن يتوهم..

اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم"، وذلك غداة تقديم واشنطن مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.

وقال أبو زهري، لوكالة فرانس برس، إن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكدا أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق... لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الجمعة: "نحن أقرب من أي وقت مضى" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، "لكننا لم نتوصل إليه بعد".

وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض: "لا أريد أن أجلب حظاً سيئاً لأي شيء.. ربما يكون لدينا شيء ما، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ومضى قائلاً: "إنه أقرب بكثير مما كان قبل ثلاثة أيام. لذا، دعونا نحتفظ بالأمل". وفي وقت لاحق الجمعة، أضاف بايدن: "لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقوض جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن" الذي بات يلوح في الأفق، وفقاً لاعتقاده.