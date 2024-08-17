بلباي: قصة خليف ملهمة وأفضل مشاهدتها في عمل سينمائي

كشفت الممثلة القديرة مليكة بلباي عن رأيها في تفضيل مشاهدة الملاكمة البطلة الأولمبية ايمان خليف في فيلم سينمائي، عقب العروض المتهاطلة عليها من قبل عديد شركات الإنتاج.

وقالت الممثلة بلباي خلال مشاركتها ابنة بلدتها تيارت الاحتفالات الأسطورية عند عودتها إلى مسقط رأسها، ليلة أمس، في ردها على الصحافة، " تكلمت ايمان عن العروض العالمية التي وصلتها لانجاز أفلام وثائقية أو طويلة، وهي تستحق لأن قصتها ملهمة" كاشفة عن رأيها بشأن نوع العمل المناسب للبطلة " أراها في فيلم سينمائي أفضل".

وعبرت الفنانة بلباي عن فرحتها الكبيرة بتتويح خليف بالميدالية الغالية في أولمبياد باريس " كما كل الجزائريين فرحنا وكنا ننتظر النتيجة والتتويج، الحمد لله"، واصفة إياها ب "البنت الحرة الفحلة التي رفعت علم الجزائر".

وكانت البطلة الأولمبية خليف كشفت عند عودتها من باريس، عن تلقيها عروضا لانتاج أفلام وثائقية وسينمائية عن مسيرتها الرياضية قدمتها لها مؤسسات إنتاج، لكنها لم تفصل فيها " سأخذ قسطا من الراحة ثم أفكر في هذه العروض" كما قالت في تصريح صحفي.