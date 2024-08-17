"التصويت لصالح المترشح تبون خيار استراتيجي"

أكد رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، اليوم السبت، من مستغانم أن التصويت على المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، السيد عبد المجيد تبون، خيار استراتيجي من أجل جزائر الغد ولاستكمال الإصلاحات التي بدأها باعتبارها "حتمية سياسية وضرورة وطنية".

وقال عصماني، خلال تجمع شعبي بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، أن حزب صوت الشعب قرر دعم المترشح الحر عبد المجيد تبون "عن قناعة، لأنه خيار استراتيجي من أجل جزائر الغد ولاستكمال عملية الإصلاحات التي بدأها خلال عهدته الرئاسية الأولى باعتبارها حتمية سياسية وضرورة وطنية".

وأردف ذات المتحدث أن عبد المجيد تبون "قادر على صناعة الوثبة والانتقال السلس والمحافظة على الاستقرار وتقوية المؤسسات من خلال وفائه للدولة الاجتماعية وعزمه على استكمال البناء القوي والعصري والتقدمي للجمهورية التي ينال مواطنها حقه ويؤدي واجبه".

وبعد أن عدد الإنجازات التي حققها عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى وسيما ما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الأموال العمومية والتسيير الناجع للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، قال عصماني أن "التصويت لهذا الخيار هو تغليب لمصلحة الوطن وللفريق الذي يقودنا إلى الأمام ويفتح الآفاق".

وأثنى ذات المتحدث على المكتسبات المحققة على الصعيد الاقتصادي ومن بينها تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد وارتفاع معدل النمو. كما رافع من أجل مرافقة الشباب وتكوينهم وإعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل.

وقبل أن يدعو إلى المشاركة بقوة في التصويت يوم الاقتراع، قال عصماني أن "المترشح الحر عبد المجيد تبون قد عبر عن صوت الشعب الجزائري من خلال مواقفه الثابتة على الصعيد الدولي، محافظا على رسالة الشهداء ومدافعا عن المستضعفين ولاسيما الفلسطينيين وهو ما جعل الجزائريين جميعا فخورين بجزائريتهم".