جديد في بيت "الخضر"

انطلق العد التنازلي للمعسكر المقبل للمنتخب الأول لشهر سبتمبر والخاص بمواجهتي منتخبي غينيا الاستوائية (5 سبتمبر) وليبيريا (10 سبتمبر) في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم 2 سبتمبر الداخل، حيث يتم تجميع اللاعبين بالمركز التقني بسيدي موسى قبل السفر إلى وهران مساء يوم 3 أو صبيحة يوم 4 سبتمبر على أن تعود المجموعة إلى مركز سيدي موسى بعد مواجهة غينيا الاستوائية ومن هناك سيسافر "الخضر" عبر رحلة خاصة من مطار هواري بومدين إلى ليبيريا يوم 8 سبتمبر المقبل.

وحل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش اليوم بقسنطينة تحسبا لحضور مباراة شباب قسنطينة والشرطة الرواندي في إطار منافسة الدور التمهيدي لمسابقة الاتحاد الإفريقي والتي سيحتضنها عشية اليوم ملعب الشهيد حملاوي.

ومن المرتقب أن يتابع بيتكوفيتش وطاقمه أيضا مباراة مولودية الجزائر أمام نادي واتانغا الليبيري المقررة الأحد بملعب نيلسون مانديلا برسم الدور التمهيدي لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

بالتوازي مع ذلك قدم الناخب الوطني، القائمة الموسعة المعنية بالتربص المقبل والتي تعرف بحسب ما أشار مصدر عليم تواجد الثنائي محمد فارسي و عديل أوشيش بعد أنهى الاتحاد الجزائري لكرة القدم إجراءات تغيير جنسيتهما الرياضية بعدما حملا على التوالي ألوان منتخبي كندا وفرنسا على مستوى الفئات الشبانية.

ويبدو محمد فارسي (24 سنة) المدافع الأيمن لنادي كولمبوس كرو الأمريكي الأقرب للتواجد في القائمة النهائية في ظل ابتعاد يوسف عطال عن المنافسة (دون فريق) وكذلك الشأن بالنسبة لكيفين قيتون الذي يستعد لمغادرة نادي ماتز.

بالمقابل تبدو حظوظ عديل أوشيش (22 سنة) والمحترف في نادي ساندرلند (بطولة الدرجة الأولى الإنجليزية) في منصب متوسط ميدان أقل في ظل امكانية عودة هشام بوداوي وفارس شايبي.

وفيما أضحى غياب نبيل بن طالب ومحمد أمين عمورة عن المعسكر بداعي المرض والاصابة وعودة رامي بن سبعيني في حكم المؤكد، يبقى التساؤل الأهم والأبرز، متعلقا بوضع القائد رياض محرز المنقطع عن المنتخب منذ رحيل جمال بلماضي والذي بعكس بعض المصادر لم يلتق ولم يتواصل مع بيتكوفيتش لحد كتابة هذه الأسطر بعد أن تحدثت مصادر تحدثت عن برمجة لقاء بينهما في النمسا وأخرى رجحت لقائهما في أبها بمناسبة نصف نهائي الكأس السعودي الممتاز مع ذلك تقول مصادر من داخل المنتخب أن احتمال عودة نجم الأهلي السعودي للمنتخب أكبر بكثير من إمكانية غيابه للمرة الثالثة على التوالي.