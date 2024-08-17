حساني: برنامجي الانتخابي يلبي طموحات الجزائريين

أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، عبد العالي حساني شريف، اليوم السبت من ولاية سكيكدة، أن برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار "فرصة" يلبي "طموحات الجزائريين ويعمل على إحداث التغيير".

وقام حساني شريف خلال نشاط جواري بوسط مدينة سكيكدة في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر، بزيارة النصب التذكاري للشهيد زيغود يوسف، حيث ترحم على أرواح الشهداء قبل أن ينطلق سيرا على الأقدام في الشارع الرئيسي وصولا إلى مقر المداومة الولائية، ليتواصل مع المواطنين ويستمع إلى انشغالاتهم.

وخلال إشرافه على افتتاح المقر الولائي لمداومة حزبه، أوضح المترشح حساني شريف أن برنامجه الانتخابي "يلبي طموحات الجزائريين ويسعى إلى إحداث التغيير"، داعيا إلى "دعمه والتصويت لصالحه يوم 7 سبتمبر".

وأضاف أن برنامجه يعد "فرصة لكل الجزائريين لتدارك الفجوات والقضاء على الفساد"، مبرزا المكانة التاريخية لولاية سكيكدة، والتي تعاني -كما قال- من نقائص "ينبغي العمل على تداركها".

كما تعهد بتحقيق "التنمية وإحداث التوازن في توزيع الثروة وتجسيد العدالة الاجتماعية بين جميع الجزائريين".

وببلدية بين الويدان التابعة لذات الولاية، أشار حساني شريف إلى أن برنامجه الانتخابي يحمل "نظرة اقتصادية واعدة"، لافتا بالمناسبة إلى أن مراجعة قانون البلدية والولاية سيمكن الجماعات المحلية من "لعب دورها المحوري في مجال التنمية الوطنية"، مذكرا بـ "المقومات الطبيعية التي تزخر بها هذه البلدية، والتي تحتاج إلى مرافقة لتحقيق ما يطمح إليه سكانها".