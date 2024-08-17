الطارف: اعتراض 3 قوارب بعرض البحر

تمكنت فرقة الأمن والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشط (الطارف) من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية، حسبما ورد اليوم السبت في بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان أنه تم تجسيد هذه العملية إثر الاستغلال الجيد لمعلومات وردت لذات المصالح مفادها عزم مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الشط أو بريحان حيث تم تطبيق مخطط الفرقة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وبعد التنسيق مع وحدات حرس السواحل بكل من القالة وعنابة تم الاعتراض لـ03 قوارب بعرض البحر بمنطقة عين الطورش ببلدية بريحان، وفق ذات البيان الذي أفاد بأنه بعد مشاهدة الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب لأفراد حرس السواحل قاموا بالفرار والعودة لشاطئ الشط ليتم توقيفهم من طرف عناصر فرقة الأمن والتحري التابعة لذات السلك النظامي بذات البلدية.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و46 سنة إلى جانب حجز 3 قوارب تقليدية الصنع و10 صفائح بنزين سعة 20 و30 لترا علاوة على محكرين "2" بقوة 40 حصانا وجهاز لتحديد المواقع "جي. بي. أس" وسبعة هواتف نقالة و صدريات النجاة، حسب ذات الوثيقة.

وقد تم تحرير ملف قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة، كما أشير إليه.