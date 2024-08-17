"موبيليس" تمنح 125 ألف حقيبة مدرسية لتلاميذ المناطق النائية

أمضت مؤسسة "موبيليس"، اليوم السبت، اتفاقية مع الهلال الأحمر الجزائري لتزويد تلاميذ المناطق النائية بـ125 ألف محفظة مدرسية.

وأشار الرئيس المدير العام لمؤسسة "موبيليس"، شوقي بوخزاني، إلى منح 125 ألف حقيبة مدرسية بلوازمها الكاملة لفائدة العائلات المعوزة في المناطق النائية من الوطن.

وأوضح بوخزاني أن العملية تمس الفئات المعوزة حيث تهدف الشركة إلى المساهمة في دخول مدرسي ميسّر لهذه العائلات وناجح وفي ظروف مثالية.

من جهتها أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن الحقائب المدرسية انتقلت من 60 ألف حقيبة العام الفارط إلى 125 ألف حقيبة هذا العام بفضل الشراكة والمساهمة الفعالة مع "موبيليس"، مشيرة أن توزيع هذه الحقائب للطورين الابتدائي والمتوسط سيكون من طرف المكاتب الولائية بالتنسيق مع السلطات المحلية.