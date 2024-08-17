شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح الأمن الوطني بولاية الجزائر، اليوم السبت، نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيها في قضايا نصب، داعية ضحاياها إلى التقرب لأي مقر شرطة في تراب الجمهورية.

وجاء في بيان لشرطة العاصمة: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد إلى علم المواطنين أن المدعوة "ب . أ" مشتبه فيها في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور".

واضاف ذات البيان: "في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص وقع ضحية للسالفة الذكر، التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".