بلقبلة يعود إلى الدوري الفرنسي

التحق الدولي الجزائري هاريس بلقبلة بنادي أنجي (الصاعد الجديد للرابطة الفرنسية الأولى) في صفقة انتقال حرة بعد مغادرته لصفوف نادي أحد السعودي، حسبما كشف عنه، اليوم السبت، الفريق الفرنسي.

وجاء في بيان النادي : ''نحيطكم علما وبكل شرف، بأن اللاعب هاريس بلقبلة قد أمضي على عقد لمدة سنتين. كل أعضاء النادي يرحبون به ويتمنون له التوفيق بقميص النادي تحت الرقم 93''.

وكان الدولي الجزائري قد التحق بصفوف أحد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2023، بعد خمس سنوات قضاها بألوان نادي ملعب بريست الفرنسي.

وساهم بلقبلة في صعود ملعب بريست إلى الرابطة الأولى الفرنسية موسم 2018.

وأضحى بلقبلة رابع لاعب جزائري ينشط حاليا في فريق أنجي رفقة كل من: وسط الميدان حيمد عبداللي، الجناح زين الدين فرحات والمهاجم فريد الملالي.