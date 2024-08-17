بيان لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت في بيان لها، عن رزنامة تغيير التوجيه الداخلي أو الخارجي بالنسبة للطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، والتي ستمتد من 18 إلى غاية 21 أوت الجاري.

وأوضح البيان أن "الطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد الراغبين في تغيير توجيههم الداخلي أو الخارجي، يتعين عليهم إيداع طلباتهم حصريا عبر مسح رمز الاستجابة السريع".

وحددت الوزارة فترة إيداع الطلبات ''من 18 إلى غاية 21 أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيه والتسجيل النهائي من 25 إلى 26 من نفس الشهر"، وفقا لذات المصدر.