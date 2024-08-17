7 جرحى بالطريق السيار شرق-غرب

شهد إقليم دائرة سيدي لحسن غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في شطره المتواجد بالطريق السيار شرق-غرب غير بعيد عن بلدية سيدي يعقوب حادثة اصطدام بين سيارتين سياحيتين ما أسفر عن سقوط سبعة جرحى في حالة صدمة من بينهم ثلاثة أطفال يعانون كلهم من جروح مختلفة ما تطلب إسعافهم من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيدي علي بوسيدي قبل أن يتقرر تحويلهم جميعا صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.

وكانت قوة الاصطدام قد تسببت في انقلاب إحدى السيارتين المتضررتين ما تطلب بذل مجهودات إضافية لإخراج سائقها وإسعافه، مع الإشارة إلى تضمن قائمة الضحايا وبالإضافة إلى الأطفال الثلاثة أنثى واحدة وثلاثة ذكور.

يذكر أن كتيبة الدرك الوطني المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث الذي قد يعود إلى السرعة المفرطة وفقدان أحد السائقين لسيطرة على مركبته وفقا لما أشارت إليه بعض المصادر.