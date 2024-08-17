تيارت : وقفة سلمية للمطالبة باعادة فتح قاعة رياضة

تجمع، مساء اليوم السبت، عدد من الشباب أغلبهم من حي "القليزية" بوسط مدينة تيارت، في وقفة سلمية للمطالبة باعادة فتح قاعة رياضة المصارعة "جيدو" المهملة عقب سقوط سقفها مدة قصيرة بعد ترميمها.

وطالب المشاركون في الوقفة السلمية من مسؤولي بلدية تيارت المالكة للمبنى باعادة فتح القاعة الرياضة لاستغلالها من طرف الشباب لممارسة الرياضة و الابتعاد عن الآفات الاجتماعية، خاصة و أن هذا المرفق الرياضي على تواضعه، من حيث المساحة، إلا أنه ساهم في بروز عدة أسماء في رياضة الجيدو في ثمانينات القرن الماضي، نذكر من منهم المرحوم محمد فني، مصطفى بوخاتم، محمد درويش و أحد الإطارات الحالية لمديرية الشباب و الرياضة، وعدد من الرياضيين الذين ساروا على خطاهم.