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رئاسيات: برنامج اليوم الرابع من الحملة الانتخابية

18 أوت 2024 ()
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يواصل المترشحون الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر وممثليهم، اليوم الأحد، حملتهم الانتخابية، لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.

 وتتمثل أجندة اليوم الرابع من الحملة الانتخابية فيما يلي:

 - تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بمدينة مليانة، ولاية عين الدفلى (10:30).

 - نشاط للمترشح الحر عبد المجيد تبون بولاية قسنطينة.

- نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بولاية ميلة (10:00) وآخر بولاية قسنطينة (17:00).

 - تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالقليعة، ولاية تيبازة (17:00).

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