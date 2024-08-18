رئاسيات: برنامج اليوم الرابع من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر وممثليهم، اليوم الأحد، حملتهم الانتخابية، لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.
وتتمثل أجندة اليوم الرابع من الحملة الانتخابية فيما يلي:
- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش بمدينة مليانة، ولاية عين الدفلى (10:30).
- نشاط للمترشح الحر عبد المجيد تبون بولاية قسنطينة.
- نشاط جواري لمرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بولاية ميلة (10:00) وآخر بولاية قسنطينة (17:00).
- تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالقليعة، ولاية تيبازة (17:00).