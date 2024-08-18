"عدنا من باريس بالإنجازات والميداليات"

ثمن الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية ورئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024، النتائج المحققة في هذا المحفل العالمي وأكد بأن البعثة عادت محملة بالميداليات وكتبت أروع الانجازات.

وقال برباري خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم، بالعاصمة، " نعود من باريس بافتخار شديد، كيف لا ونحن عدنا محملين بالغنائم والميداليات وكتبنا أروع الانجازات".

وأضاف "عنوان المشاركة الجزائرية كانت وتحقق الحلم، حيث كنا نطمح لحصد ميداليات أولمبية وحققنا حلمنا" وتابع " لقد رفعنا راية الجزائر بين الأمم ليس فقط بفضل الميداليات، بل ايضا بفضل التضحيات التي قام بها أبطالنا".