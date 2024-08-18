غزة: الإبادة متواصلة والعالم يتفرج

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، خلال غارات الاحتلال المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ 317 على التوالي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية بشارع المزرعة في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين هم أم وأبناءها الستة، كما تم استهداف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة العشرات.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الثقيلة، صوب منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على الحيين، وغارات من طائرات الاحتلال الحربية. في السياق نقل مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، شهيدة وعدة إصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأشار شهود عيان إلى أن طائرة مسيرة ألقت قنبلة متفجرة في محيط مسجد بحي الصبرة في مدينة غزة.

وانتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية استهدف شقتين سكنيتين في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 6 آخرين فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة عرب مدينة رفح، وسط إطلاق نار كثيف في المكان.

ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 40 ألف شهيد وأزيد من 92 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.