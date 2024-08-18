برباري: دريس مسعود تأثر بزيادة وزنه

أثنى رئيس البعثة الجزائرية في أولمبياد باريس خير الدين برباري على الثلاثي المتوج في هذه الألعاب، كيليا نمور وإيمان خليف وجمال سجاتي ووصف الأمين العام للجنة الأولمبية الجزائرية في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم، الميداليات الثلاث بالتاريخية لأنها جاءت من رحم المعاناة على حد قوله.

وشدد في تصريحاته بأن حلم استرجاع المجد الأولمبي الذي طال انتظاره تحقق بفضل هؤلاء الأبطال وبأن المسيرة مستمرة "فالجزائر عادت للساحة الرياضية العالمية لتبقى."

وقال برباري "هذه الميداليات ليس معدن يعلق على الصدور بل هي شرف وعزة، اليوم نؤمن بأن الكفاءات الجزائرية قادرة على أن تضئ سماء الرياضة العالمية" .

وعرج برباري في حديثه على حالة البطل دريس مسعود متمسكا بالرواية الرسمية التي وقفت وراء غيابه عن الأولمبياد وقال "دريس مسعود تأثر كثيرا بسبب زيادة الوزن الذي حرمه من فرصة المشاركة في منافسة الجيدو، إنه بطل لديه مراتب مشرفة وكنا نعول عليه كثيرا في الألعاب الأولمبية."

كما تحدث برباري عن قضية اللباس الرياضي للبعثة التي أسال الكثير من الحبر واعتبر الألوان التي حملتها بالعادية كونها ترمز للبحر الأبيض المتوسط.