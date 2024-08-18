"سجاتي كان مستهدفا وما حدث معه غير منطقي"

أكد خير الدين برباري، رئيس البعثة الجزائرية في باريس بأن البطل جمال سجاتي وعلى غرار خليف كان مستهدفا منذ وصوله إلى القرية الأولمبية بباريس.

وقال برباري خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم "لاحظنا أن سجاتي كان مستهدفا منذ وصوله إلى القرية الأولمبية بباريس، لقد تم إخضاعه لاختبارات وفحوصات طبية خاصة بالكشف عن المنشطات بشكل مستمر رغم أنّ العملية تجرى شهريا وليس بشكل يومي كما حدث معه". وأضاف برباري "سجاتي أجرى 5 فحوصات للكشف عن المنشطات خلال فترة المنافسة وهذا الأمر غير منطقي كما تعرضت غرفته في القرية الأولمبية إلى التفتيش وهو ما اعتبرناه أمر غير عادي، لكننا قمنا بحمايته وإبعاده عن الضغوط".

وعن ظروف اكتفاء ابن السوقر بالميدالية البروزية في سباق 800 متر شدد برباري بأن سجاتي وصل المنافسة وهو يعاني من إصابة وقال "سجاتي كان مصابا قبل بداية المنافسة ولم يتدرب ورفض الإعلان عن إصابته لأنّه كان واثقا من قدرته على الفوز وتشريف الجزائر رافقناه معنويا وكنا متأكدين من أنه سيحقق نتيجة إيجابية رغم إصابته التي منعته من التدريب في الأسبوع الذي سبق الأولمبياد".