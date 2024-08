L'Algérie plaide pour une réforme de l'architecture financière internationale

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a plaidé samedi, lors de sa participation aux travaux du 3ème Sommet de la Voix du Sud, pour une architecture financière internationale plus inclusive, transparente et adaptée aux spécificités des pays du Sud, indique un communiqué du ministère.

Lors de son intervention, par vidéoconférence, Faid a relevé qu'il était "indispensable de réformer l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive, transparente et adaptée aux spécificités des pays du Sud, devenant ainsi, un véritable levier de transformation sociale et environnementale", précise la même source.

Dans ce sens, le ministre a souligné "qu'une finance mondiale centrée sur les personnes n'est pas seulement un objectif noble, mais c'est aussi une nécessité impérative pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et pour construire un avenir meilleur pour tous, où personne n'est laissé pour compte".

Il a, à cet égard, rappelé que "les pays du Sud se trouvent à un carrefour décisif face aux défis globaux du développement durable".

"Plus que jamais, il est devenu indispensable de repenser les paradigmes traditionnels de la finance mondiale, qui ont souvent privilégié une croissance économique déconnectée des réalités sociales et environnementales", a-t-il encore soutenu. Et d'ajouter: "Notre objectif doit être clair : replacer l'humain au coeur de toutes nos initiatives financières".

Pour cela, le ministre des Finances a affirmé "qu'il devient crucial de mobiliser des ressources non seulement suffisantes, mais aussi accessibles et équitables". "Ces ressources doivent être orientées vers la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et la réponse aux urgences climatiques", a-t-il développé.

Sur un autre plan, Faid a souligné que l'accès aux technologies propres et durables demeure "une autre priorité pour les pays du Sud". Pour y parvenir, il est essentiel, a-t-il insisté, de faciliter l'accès à des financements à faible coût pour les projets d'énergie renouvelable et d'innovation technologique locale.

Le ministre a, dans ce sens, appelé ses homologues participant à ce sommet "à travailler collectivement pour bâtir un nouveau paradigme de développement international, fondé sur l'inclusion, l'équité et la solidarité, garantissant que les bénéfices du développement profitent à l'ensemble des populations des pays du Sud".

Placé sous le thème "Un Sud mondial habilité pour un avenir durable", les travaux du 3ème Sommet de la Voix du Sud, tenus en Inde, ont réuni une vingtaine de pays du Sud dans son segment réservé aux ministres des Finances, dédié à la problématique : "une finance mondiale par une approche centrée sur les personnes", selon le communiqué.

Cet évènement a constitué une occasion pour "un partage des points de vue sur plusieurs thématiques en lien avec les défis posés par les fluctuations liées à la conjoncture mondiale, notamment celles liées à la dette dans les pays en développement, l'accès aux financements à faible coût, la réforme des banques multilatérales de développement et l'inclusion financière", ajoute la même source.