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موبيليس" تتكفل بتوسعة مركز العلاج الكيميائي في البليدة

18 أوت 2024 ()
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"تعزز مركز مكافحة السرطان الجهوي "سي آ سي" بالمركز الاستشفائي الجامعي في البليدة بمشروع مستشفى نهاري سيسمح التكفل بالمرضى المصابين بأورام خبيثة، ويضمن تغطية صحية في العلاج الكيميائي لنحو 90 مريضا، وسيخفف من حجم الضغط للمرضى، المتوافدين من 39 ولاية.

السيدة حنيفي المكلفة بالعلاقات العامة والاتصال بمركز مكافحة السرطان "سي آ سي" البليدة، أوضحت في تصريح لـ    "الخبر"، أن مشروع "المستشفى النهاري" هو عبارة عن توسعة في الهيكل العام، بطاقة استيعاب تصل إلى 90 كرسيا، موجهة للعلاج الكيميائي. وأضافت أن "المتعامل الاقتصادي للهاتف النقال "موبيليس"، يتكفل بإنجاز المشروع، والذي سيسمح بالتخفيف من حجم الطلب على هذا النوع من العلاج الخاص جدا".

وذكرت أن "البليدة في مركزها لمكافحة السرطان، تغطي 39 ولاية، يتوافد منها مرضى مصابين بأورام خبيثة، بعضهم يقصدها من ولايات بعيدة مثل "بشار بأقصى الجنوب الغربي".

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