مخطط إعلامي للتعريف ببرامج التكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، على لقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، للمدراء الولائيين، تناول دور الإعلام والاتصال بالقطاع في التعريف ببرامج التكوين المهني لفائدة مختلف شرائح المجتمع، سيما فئة الشباب.

وأوضح الوزير في كلمة له، أن هذا اللقاء يندرج في سياق التحضيرات الجارية للدخول التكويني المقبل ويهدف إلى وضع ترتيبات المخطط الإعلامي للقطاع في إطار التدابير الرامية إلى إنجاح هذا الدخول، وذلك للتعريف ببرامج التكوين المهني والتخصصات الجديدة المقترحة وإبراز "القفزة النوعية المحققة" بالقطاع في مجال الرقمنة.

ومن هذا المنطلق، أكد مرابي أهمية تشكيل خلايا الإعلام على مستوى المديريات الولائية لتعزيز تدابير التعريف بفرص التكوين المهني، والسهر على رفع نسبة استقطاب طالبي التكوين على المستوى الوطني.

وفي ذات السياق، كشف الوزير أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة المكلفين بالإعلام بالقطاع ابتداء من الدخول التكويني المقبل قصد تطوير المهارات وتعزيز القدرات، تشمل عدة مجالات على غرار مجال الرقمنة لإبراز "الدور الهام" للقطاع في توفير اليد العاملة المؤهلة في مختلف التخصصات.