آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

هذه الحالة العامة للحرائق

18 أوت 2024 ()

38serv

+ -

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، وذلك إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر.

 وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم بولاية تيزي وزو، إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيعينصرت ببلدية أزفون نهائيا.

 وبولاية باتنة، تتواصل عملية إخماد حريق غابة حوز بومرزوق بقرية كوندورسي، ببلدية وادي الشعبة.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، فقد تم تسجيل بولاية عين الدفلى، حريق أشجار مثمرة بتالو شيبة ببلدية مليانة، حيث تتواصل عملية الإخماد.

 وبولاية المغير، تمكنت فرق الإطفاء، من إخماد حريق نخيل بجانب الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اسطيل حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    جديد في بيت "الخضر"

    14677 قراءة
  • 3

    المصارع هزيل يواصل التوهج ويحرج اتحادية الجيدو

    9046 قراءة
  • 4

    معهد باستور ينشر معلومات حول "جدري القردة"

    8411 قراءة
  • 5

    موسم الاصطياف لم يعد كما كان في جيجل

    7334 قراءة