هذه الحالة العامة للحرائق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، وذلك إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم بولاية تيزي وزو، إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيعينصرت ببلدية أزفون نهائيا.

وبولاية باتنة، تتواصل عملية إخماد حريق غابة حوز بومرزوق بقرية كوندورسي، ببلدية وادي الشعبة.

أما فيما يخص المحاصيل الزراعية، فقد تم تسجيل بولاية عين الدفلى، حريق أشجار مثمرة بتالو شيبة ببلدية مليانة، حيث تتواصل عملية الإخماد.

وبولاية المغير، تمكنت فرق الإطفاء، من إخماد حريق نخيل بجانب الطريق الوطني رقم 03 ببلدية اسطيل حيث تم إخماد الحريق نهائيا.