رئاسيات: وعود حساني شريف لسكان ولاية ميلة

أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر، حساني شريف عبد العالي، اليوم الأحد بولاية ميلة، أنه سيعمل على توفير كل الظروف لتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وخلال نشاط جواري ببلدية لقرارم قوقة، في رابع يوم من الحملة الانتخابية، أوضح حساني شريف أن برنامجه "يسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي عبر استغلال الثروات الكبيرة التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن"، مؤكدا أنه "سيعمل في حال فوزه في الانتخابات على توفير كل الظروف لتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي وإنشاء مؤسساتهم الخاصة".

وذكر في ذات السياق، بأن ولاية ميلة "منتجة للقمح والخضروات والفواكه، كما أنها تحوز على الإمكانيات الكفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي بما يساهم في ترقية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تعهد المترشح بـ "محاربة الفساد والبيروقراطية وتحقيق استغلال أمثل للثروات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، مع إشراك الجيل الجديد في تسيير شؤون البلاد".

وخلال نشاط جواري آخر ببلدية ميلة، جدد حساني شريف التذكير بأن الولاية "تزخر بكثير من المقدرات التي تؤهلها للمساهمة في التنمية من خلال المشاريع التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها لا تزال تعاني عديد النقائص التي تحتاج إلى حلول مستعجلة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي إلى مستوى طموحاتهم".

وبالمناسبة، أكد أن فئة الشباب تحظى بأهمية كبرى في برنامجه الانتخابي، بحيث يسعى إلى "توفير الهياكل اللازمة لاحتواء هذه الفئة وحمايتها من الآفات الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل من خلال بعث المشاريع في جميع الولايات وفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة وتكافئ الفرص بعيدا عن الجهوية والبيروقراطية".

وأبرز حساني شريف أمام مواطني بلدية ميلة، أن "التغيير يتحقق بالتعبير عن الإرادة وهو ما يستدعي التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم ومنحه الشرعية اللازمة لتسيير البلاد في هذه المرحلة الحاسمة".

كما لفت إلى أن "الجزائر ستظل داعمة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية والقضايا العادلة في العالم، وحتى تبقى قوية وتؤدي دورها كما ينبغي، لابد من المشاركة في الانتخابات والالتفاف حول الرئيس المنتخب".