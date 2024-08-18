اعتبر مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، يوسف أوشيش، اليوم الأحد، بولاية عين الدفلى، أن مشاركته في هذا الاستحقاق هو "تلبية لنداء الوطن"، داعيا الجزائريين الى المشاركة الواسعة لاختيار رئيسهم.

ومن مدينة مليانة حيث نشط تجمعا شعبيا، أبرز المترشح أوشيش أهمية الاستحقاق المقبل، بالنظر الى "السياق والظروف التي تجري فيها هذه الانتخابات".

وأضاف في نفس الإطار أن "حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعلى غرار العديد من المحطات، كان سباقا في الدفاع عن الوطن"، لأنه --مثلما قال-- "لا يوجد اغلى من السيادة والوحدة الوطنية".

وذكر أوشيش أنه يسعى الى "تحقيق التغيير السلمي والتدريجي"، مجددا نداءه الى المواطنين من أجل "المشاركة القوية والواسعة في موعد 7 سبتمبر القادم وعدم الانصياع للخطابات المحبطة التي تغذيها بعض الدوائر المشبوهة".

وفي معرض حديثه عن محتوى برنامجه الانتخابي، أكد المترشح أن "تعزيز الوحدة الوطنية متوقف على تحصين الجبهة الداخلية عبر التكفل بانشغالات المواطنين ومنحهم فرصة المساهمة في تسيير شؤون بلادهم".