مولوجي تزور الفنان حمزة فيغولي"ماما مسعودة"

قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي مساء اليوم الأحد، بزيارة تفقد وعيادة للفنان القدير حمزة فغولي المعروف فنيا باسم "ماما مسعودة" للاطمئنان على وضعه الصحي رفقة بعض الفنانين الكبار من أصدقائه ورفقاء المسار الفني،وذلك في مقر إقامته بتيبازة،

وجاء في بيان للوزارة، أنه "في ضوء حرص السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالتكفل التام بوضعية الفنان السوسيومهنية، وضمن مساعي وجهود وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى المتابعة المستمرة لوضعية الفنان الجزائري والتكفل بها، قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أمسية اليوم الأحد الموافق ل 18 أوت 2024، بزيارة تفقد وعيادة للفنان القدير حمزة فغولي المعروف فنيا باسم "ماما مسعودة" للاطمئنان على وضعه الصحي رفقة بعض الفنانين الكبار من أصدقائه ورفقاء المسار الفني،وذلك في مقر إقامته بتيبازة، وقد التزمت السيدة الوزيرة بالمناسبة بتقديم كل الدعم و المرافقة الصحية اللازمة للفنان حمزة فيغولي عرفانا بما قدمه للفن الجزائري".

جدير بالذكر أن الفنان القدير حمزة فغولي يعد من أبرز الوجوه الفنية الجزائرية، وله العديد من الأعمال الفنية الراسخة في الذاكرة الفنية و الجماهيرية الجزائرية، تضيف الوزارة.