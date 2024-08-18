بن قرينة يدعو إلى اختيار المترشح الحر عبد المجيد تبون

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اليوم الأحد من ولاية تبسة إلى التصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون لإستكمال إنجاز المشاريع التنموية المهيكلة التي أطلقها خلال عهدته الرئاسية الأولى.

وأوضح بن قرينة، خلال لقاء جواري نشطه بمنطقة بلاد الحدبة، أن التصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون "سيسمح له بمواصلة انجاز المشاريع المهيكلة التي باشرها خلال عهدته الرئاسية الأولى، على غرار مشروع إنتاج الفوسفات ببلاد الحدبة ومنجم غارا جبيلات للحديد الخام بتندوف ومشاريع أخرى ذات أهمية".

وأضاف بأن "الدعم الشعبي للمترشح الحر عبد المجيد تبون سيسمح كذلك بمواصلة بناء اقتصاد قوي تتنوع فيه مصادر الدخل خارج المحروقات".

واختتم بن قرينة لقاءه الجواري بدعوة المواطنين إلى التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر المقبل الى صناديق الاقتراع واختيار المترشح الحر عبد المجيد تبون.